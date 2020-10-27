Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

В Кабинете министров Украины заявили, что перераспределение средств из программы "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021 году.

"Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что с этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в 2021 году, а само решение о перераспределении средств будет согласовано с бюджетным комитетом Верховной Рады.

"Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - подчеркивают в правительстве.

Как сообщалось, 21 Кабинет министров перенаправил 61,5 млн грн из проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог во Львовской области.