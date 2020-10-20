"Медзакупки Украины" сэкономили более 1 млрд грн на закупках лексредств в ProZorro

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сэкономило более 1 млрд грн на централизованных закупках лекарств через электронную систему ProZorro, сообщила пресс-служба ProZorro.

Согласно сообщению, речь идет о 158 аукционов в системе Prozorro. Ожидаемая стоимость составляла 2,9 млрд грн, а общая сумма предложений победителей – 1,8 млрд грн.

ГП МЗУ объявило уже 100% торгов, запланированных на 2020 год по централизованным закупкам лексредств. Общий бюджет закупок составляет 6,1 млрд грн.

В 2020 году ГП МЗУ впервые проводит закупки по 14 государственным программам через электронную систему ProZorro.