Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает клинику репродукции ilaya

Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает специализирующуюся на репродуктивных технологиях клинику ilaya.

"Недавно мы объединились с частной клиникой ilaya, которая специализируется на лечении мужского и женского бесплодия с помощью современных репродуктивных технологий", - сообщается на сайте "Оксфорд Медикал".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев, речь только о клинике репродукции ilaya, которая "продолжит работу в составе мощной сети".

Он также отметил, что сеть клиник семейной медицины "Илайя Фємели" (ООО "Илайа Фэмэли", Киев) продолжит работу в существующем формате.

"Илайя Фэмели работает", клиентов стало больше", - сказал он.

Также Шершнев сообщил, что Корпорация по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) проводит дью дилижанс и рассматривает предоставление финансирования проекта создания многофункциональной клиники на 100 коек в Киеве.

По данным госреестра, учредителем ООО "Клиника Оксфорд Медикал" выступает гражданин Израиля Владислав Транский.

Согласно информации на сайте, в сеть "Оксфорд Меликал" входят 31 клиника в 21 городе с более чем 800 врачами, в том числе в Киеве 7 медицинских центров, хирургический и терапевтический стационар с более чем 300 врачами.