Медицина

11:19 30.09.2020

Минздрав Украины проводит консультации по развитию центра трансплант-координации

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Минздрав Украины проводит консультации по развитию центра трансплант-координации

Министерство здравоохранения проводит консультации с представителями стран, где успешно развивается трансплантация, для развития центра трансплант-координации в Украине, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Для развития центра трансплант-координации Министерство здравоохранения проводит консультации с представителями стран, которые успешно развивают трансплантацию относительно сотрудничества. Соответствующие встречи проводились с посольством Испании и центральным учреждением по трасплант-координации в Германии",- сказал он.

Замминистра добавил, что в Украине провели несколько трансплантаций костного мозга.

"На предыдущей неделе состоялась третья неродственная трансплантация костного мозга в ОХМАТДЕТЕ. Костный мозг мы получили в Германии. Операцию провели для восьмилетней девочки",- сказал он.

"Минздрав на протяжении сентября оплатил услуги по трансплантации костного мозга другим медучреждениям, которые вошли в пилотный проект. На этой неделе в Киевском центре трансплантации костного мозга провели три аутологичные трансплантации и сегодня проведут четвертую",- добавил Иващенко.

Теги: #трансплантация #минздрав #центр
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