Медицина

11:02 16.09.2020

В Украине к концу 2020г проведут 88 трансплантаций костного мозга – замминистра

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В Украине к концу 2020г проведут 88 трансплантаций костного мозга – замминистра

В рамках пилотного проекта по трансплантации в Украине до конца текущего года проведут 88 трансплантаций костного мозга и пять трансплантаций сердца, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В течение предыдущей недели Минздрав заключил договоры с новыми участниками пилота, согласно которым распределено финансирование на сумму 101,8 млн грн. Семь медучреждений уже получили предоплату в размере 81,6 млн грн. Согласно договорам, до конца 2020 года медучреждения в рамках пилота проведут 88 трансплантаций костного мозга (84 аутологичных, четыре аллогенных), 21 трансплантацию почки и пять трансплантаций сердца. Сформирован также резерв в размере 10,2 млн грн, предусмотренный на дополнительные случаи трансплантации печени, почек и легких",- сказал он.

Теги: #трансплантация #минздрав #операции
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