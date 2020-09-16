В Украине к концу 2020г проведут 88 трансплантаций костного мозга – замминистра

В рамках пилотного проекта по трансплантации в Украине до конца текущего года проведут 88 трансплантаций костного мозга и пять трансплантаций сердца, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В течение предыдущей недели Минздрав заключил договоры с новыми участниками пилота, согласно которым распределено финансирование на сумму 101,8 млн грн. Семь медучреждений уже получили предоплату в размере 81,6 млн грн. Согласно договорам, до конца 2020 года медучреждения в рамках пилота проведут 88 трансплантаций костного мозга (84 аутологичных, четыре аллогенных), 21 трансплантацию почки и пять трансплантаций сердца. Сформирован также резерв в размере 10,2 млн грн, предусмотренный на дополнительные случаи трансплантации печени, почек и легких",- сказал он.