Медицина

12:31 14.09.2020

Национальные протоколы позволяют достаточно эффективно лечить COVID-19

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Национальные протоколы позволяют достаточно эффективно лечить COVID-19

Национальные протоколы, утвержденные Министерством здравоохранения, позволяют достаточно эффективно лечить COVID-19, считает медицинский директор сети "Добробут" Татьяна Аникеева.

"Протокол лечения COVID-19, который утвердил Минздрав, позволяет достаточно эффективно оказывать медпомощь. Нигде в мире нет универсального протокола, который бы на 100% гарантировал выздоровление, так как заболевание новое", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Аникеева отметила, что благодаря принятому в 2016 году приказу Минздрава, "каждая клиника имеет право использовать любой международный протокол или протокол национальный, который ей удобен".

"Мы наш внутренний протокол базировали, в основном, на протоколе Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) и Brigham and Women’s Hospital COVID-19 Clinical Guidelines. Он не перечит протоколу Минздрава, он носит рекомендательный характер, и только лечащий врач выбирает индивидуально тактику", - сказала она.

Вместе с тем, по словам Аникеевой, в Украине в настоящее время не зарегистрирован включенный в протоколы лечения COVID-19 препарат Ремдесивир.

"В Украине нет Ремдесивира, но, по большом счету, показаний к этому препарату не так много. Конечно, было бы хорошо, если бы этот препарат был в Украине, но его отсутствие не критично. Хорошо, что Минздрав регулярно пересматривает протоколы, хорошо, что они пересмотрели глюкокортикостироиды, но знания об этом заболевании дополняются каждый день", - сказала она.

Аникеева отметила, что "без Ремдесивира мы можем оказывать помощь, он большой погоды не делает, главное, чтобы врачи были обучены правилам и протоколам, и знали, что не нужно "капать" пациентов".

"Иногда самое важное в терапии COVID-19 это не пропустить осложнение, которое может возникнуть с 7 до 12 дня, нужно, чтобы в этот период пациент находился под наблюдением врача ( не только в стационаре, но и на дому, если это изначально легкая форма), который может принять решение, нужно ли в стационар, в стационаре - нужно ли увеличить подачу кислорода, требуется ли изменение тактики. Это важнее, чем применение "волшебных" препаратов", - сказала она.

По оценке Аникеевой, в настоящее время количество пациентов с COVID-19 по сравнению с весной увеличилось.

"Мы 10 дней назад открыли специализированный стационар под COVID-19, который закрывали с 1 июня. Стационар на 14 коек заполнился в течение суток", - сказала она.

По ее словам, клиника выписывает стабильных пациентов с COVID-19 в среднем после 12-х суток заболевания, пациент переводится под наблюдение патронажной службы, «которая наблюдает на дому и прозванивает, контролируя показатели дистанционно".

Аникеева отметила, что "Добробут" сегодня не рассматривает вариантов перепрофилирования других своих стационаров под COVID-19.

"Под COVID-19 у нас сейчас используется то же здание на проспекте Любомира Гузара, что и весной, у нас физически нет возможности его там расширить. Конечно, если усилится эпидемия, то мы уже думаем, что мы можем сделать. У нас есть два больших госпиталя – "Борис" и ЛДЦ на С. Идзиковских,3. Но в связи с перепрофилированием, например, в хирургическом госпитале на Идзиковских, сейчас лежат и инсульты, и сложные терапевтические пациенты. К сожалению, инсультов меньше не стало, аппендицитов, холециститов, мочекаменной болезни меньше не стало", - сказала она.

Комментируя ограничения, вызванные вхождением Киева в оранжевую зону, в частности, запрет на плановые госпитализации и операции, Аникеева отметила, что за последние полгода в "Добробуте" таких операций было не много.

"Плановых операций за последние полгода у нас было не много разве, что у травматологов. Хирургия у нас практически вся неплановая. Люди начали бояться городских больниц, бояться стационара, COVID-19. Мы в основном госпитализируем острые хирургические состояния, инсульты, начали ургентировать по инфарктам. Мы бы очень хотели, чтобы у нас были только плановые операции, но жизнь складывается так, что последнее время мы работаем в ургенте. Из 12 мест в реанимации в госпитале на Идзиковских у нас заняты все 12", - сказала она.

Аникеева отметила, что в "Добробуте" есть пациенты с COVID-19, которые ранее лечились в коммунальных клиниках, а также в клиниках в других регионах.

"Бывает, что лечили COVID-19 в госбольнице, затем перевели к нам. Последние четыре госпитализации были именно такими. Привозят даже из других городов, возможно, потому что работает сарафанное радио. С другой стороны, я знаю, что в некоторых областях некуда класть пациентов с COVID-19, все забито", - сказала она.

Теги: #коронавирус #аникеева
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