Медицина

12:27 05.09.2020

Количество пациентов с COVID-19 в больницах с середины июля выросло более чем в два раза - Степанов

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Количество пациентов с COVID-19 в больницах с середины июля выросло более чем в два раза - Степанов

По состоянию на 5 сентября в Украине с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 7467 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3500", - заявил Степанов на брифинге в субботу.

Он уточнил, что заполненность коек больными с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в Черновицкой области составляет 69%, Одесской - 65%, Ивано-Франковской - 61%, в Тернопольской - 56%, Сумской - 53%, Хмельницкой - 52%, Львовской - 50%.

Как сообщалось, в Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро субботы выявлено 2 836 заболевших за сутки Covid-19, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших умерли.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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