Медицина

15:46 03.09.2020

Медучреждения получили от НСЗУ за лечение пациентов с COVID-19 почти 3,5 млрд грн – НСЗУ

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Медучреждения получили от НСЗУ за лечение пациентов с COVID-19 почти 3,5 млрд грн – НСЗУ

 Медицинские учреждения в апреле-июле получили от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) за лечение пациентов с COVID-19 и подозрением на него почти 3,5 млрд грн.

Согласно пресс-релизу НСЗУ, в частности, 2,5 млрд грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19.

В настоящее время на оказание этих услуг НСЗУ законтрактовала 260 медучреждений.

Еще 784 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи, 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19. В настоящее время контракты с НСЗУ по этому пакету имеют 935 медучреждений, в которых работает почти 1600 мобильных бригад.

Помимо того 49 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации, выплаты от НСЗУ получили 144 таких больниц.

"Тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медучреждений по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включая доплаты медикам, которые непосредственно работают с такими пациентами, в размере до 300% к заработной плате. За осуществление этих доплат медработникам несет ответственность главный врач", - подчеркивают в НСЗУ.

Теги: #нсзу #коронавирус #медучреждения
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