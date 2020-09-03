Эффективная система тестирования на COVID-19 в Украине до сих пор не создана – Ковтонюк

В Украине до сих пор не создана эффективная система тестирования на COVID-19, несмотря на увеличение количества тестов она до сих пор не позволяет выявлять бессимптомных заболевших и сдерживать развитие эпидемии, считает экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Система тестирования на COVID-19 не работает который месяц. Мы сейчас делаем около 20 тыс. ПЦР-тестов в день. Это, конечно, больше, чем было в марте или апреле, это потому, что растет заболеваемость. Эта система пассивна: количество тестирований растет потому, что больше людей заражается и их приходится тестировать, а не потому, что мы лучше выявляем новые случаи. Если бы была нормальная система тестирования, сравнимая с Европой, то тестов должно было бы быть, минимум, в три раза больше", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Ковтонюк пояснил, что, согласно европейской практике для определения эффективности системы тестирования и выявления заболевания, количество позитивных тестов нужно разделить на количество проведенных тестов. При этом данный показатель не зависит от количества населения и чем он меньше, тем лучше.

"Если этот показатель будет равен единице, то это будет означать, что мы тестируем только явно больных людей, которые попали в больницу. Если же он как, например, в Германии на уровне 0,9%, то это значит, что тестов делают намного больше, чем людей с явными симптомами, значит тестов сдается намного больше и находят новых заболевших. Это активная система выявления", - сказал он.

Ковтонюк также пояснил, что показатель, который может свидетельствовать об эффективности системы тестирования и выявления заболевания не должен превышать 5%.

"Показатель 5%, как показатель того, что страна нормально тестирует, как в Европе, хотя в Польше он составляет 3%, при том, что в Польше делают те же самые 20 тыс. тестов в день, что и в Украине, но там всего по 500 случаев заболевания в день, в то время как в Украине выявляют более 2 тыс. чтобы соответствовать этому показателю в Украине должны проводить 100 тыс. тестов в сутки", - сказал он.

Кроме того, Ковтонюк отметил проблему низкой пропускной способности лабораторий, когда "люди ждут результата неделю или две, но результат через две недели не нужен, он нужен сегодня или завтра, чтобы можно было отследить контакты, иначе в нем нет смысла".

При этом, по словам Ковтонюка, в регионах актуальной остается проблема нехватки лабораторного оборудования, а также квалифицированных специалистов-лаборантов.

"Узкое место не только в анализаторах, но и в лаборантах. Понятно, что их учить долго, этим нужно было заняться еще в апреле. Например, частные лаборатории могут обучить лаборантов, они предлагали это. Если мало тестов, и если они делаются долго, это значит, что есть много людей, которые распространяют вирус", - подчеркнул он.

Ковтонюк отметил, что, в настоящее время, в частности, в Киеве около 80% тестов на Sars-Cov-2 делают частные лаборатории, что позволяет значительно увеличить объемы тестирования в столице. Вместе с тем, частные лаборатории не интегрированы в единую систему с государственными.

"Если бы частные лаборатории находились в одной системе с государственными, когда у пациента, который обратился в медучреждение с симптомами, взяли тест и в рамках единой системы направили в частную лабораторию, это позволило бы значительно увеличить охват тестированием. Но это так не работает, и пациенты сами идут в частные лаборатории, чтобы ускорить получение результатов", - сказал он.

Ковтонюк считает, что такая интегрированная система было бы возможна, если бы частным лабораториям оплачивали проведенные тесты из "ковидного фонда".

"Частные лаборатории были готовы идти на это и сами предлагали это. Сегодня частные лаборатории статистически интегрированы, они передают данные о тестах, но клинически они не интегрированы", - сказал он.

Ковтонюк отметил, что еще одним фактором риска является 1 сентября и начало учебного процесса в школах.

"Это дополнительный фактор риска, фактор распространения. Мы не знаем, заразятся или нет, никто в мире не знает. До сих пор наука говорит, о том, что дети передают коронавирус и риски растут", - сказал он.

"Если бы мы с апреля до сентября увеличили охват тестирования в несколько раз, если бы мы могли отслеживать каждую вспышку, мы бы понимали, с чем мы и идем в школьный сезон. К сожалению, у нас система тестирования пассивная. Сейчас растет тестирование только потому, что растут случаи заболевания, если бы случаи заболевания не росли, то и не тестировали бы. Я смотрю динамику тестирования и динамику выявления, и эти кривые повторяют друг друга. Нужно, чтобы тестировали больше, чем растут случаи", - резюмировал он.