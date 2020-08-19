Медицина

17:25 19.08.2020

Минздрав подготовил все документы для перераспределения средств для работы eHealth – замминистра

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Минздрав подготовил все документы для перераспределения средств для работы eHealth – замминистра

Министерство здравоохранения подготовило необходимые документы для перераспределения 7,1 млн грн для дофинансирования системы eHealth, передало на согласование в бюджетный комитет парламента, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в среду.

"Министр подписал все документы для перераспределения бюджетных средств в сумме 7,1 млн грн. Этого достаточно, чтобы система работала стабильно и когда осенью будут сезонные нагрузки, мы сможем увеличить ее мощности",- сказал он.

Замминистра подчеркнул, что центральный компонент системы eHealth удалось стабилизировать.

"Мы стабилизировали работу центрального компонента eHealth: увеличили технологические мощности путем отключения некоторых сервисов, перенесли тестовую среду, на которой тестировалась работа нового функционала, на другой облачный сервис, что позволило снизить нагрузку на систему. НСЗУ в своем бюджете изыскала дополнительные средства для перераспределения. Таким образом, мы договорились с дата-центром об увеличении мощностей. Скорость обработки запроса возросла в пять раз", - сказал он.

Теги: #ehealth #минздрав
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