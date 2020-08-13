Строительство отделения экстренной медпомощи в Виннице должно завершиться до конца 2020г – Степанов

Строительство нового отделения экстренной медицинской помощи КНП "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" в Виннице должно завершиться до конца 2020 года, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

"Это очень мощный проект, который требует создания отделения экстренной медицинской помощи, в котором будет полный спектр диагностического оборудования, где будет все, что касается реанимации. Думаю, что проект завершится до конца года, и до конца года он уже начнет принимать больных. Это пример, когда есть и средства местного бюджета, и средства государственного бюджета ", - подчеркнул Степанов.

Помимо этого, по словам министра, в рамках программы "Большое строительство" для этого медучреждения закупят ангиографы и о компьютерные томографы.