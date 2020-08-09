Медицина

16:02 09.08.2020

Минздрав Украины представил план развития системы трансплантации до 2023 года

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Минздрав Украины представил план развития системы трансплантации до 2023 года

Министерство здравоохранения Украины в воскресенье презентовало стратегию развития системы трансплантации до 2023 года.

В воскресенье на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов представил масштабную стратегию Минздрава по трансплантационной медицине до 2023 года. В рамках презентации Степанов озвучил основные приоритеты министерства в этой сфере.

"Приоритетами Минздрава является увеличение количества трансплантаций путем развития посмертного донорства и расширение видов органной трансплантации, увеличение количества трансплантаций костного мозга, развитие Центра трансплант-координации, обеспечения логистики анатомических органов, в частности с привлечением гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, автотранспорта Национальной полиции, а также профессиональное развитие отечественных специалистов", - заявил глава Минздрава.

В документе четко обозначены проблемы, которые существуют в этой сфере и являются преградами на пути развития сферы органной трансплантации и трансплантации костного мозга: отсутствие протоколов лечения и четких показаний для проведения трансплантации, дефицит кадров с практическим опытом проведения трансплантаций и тому подобное. Но Минздрав разработал четкий механизм преодоления таких проблем и ожидает амбициозных результатов.

"Уже в 2021 году мы ожидаем увеличения количества трансплантаций почек в 3 раза, печени - в 4 раза, сердца - в 8 раз", - сказал министр.

По его словам, реализация программы уже началась: на сегодня уже 24 медицинских учреждения участвуют в пилотном проекте развития системы трансплантации, а несколько дней назад во Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине была осуществлена трансплантация поджелудочной железы.

Документ содержит также таймлайны внедрения нововведений в каждом подразделении такой медицинской помощи: трансплантация органов, трансплантации костного мозга, трансплант-координации и кадровой политики, где главной целью является формирование в Украине собственной команды для аллогенной ТКМ взрослым. Кроме этого, для подготовки качественных специалистов Минздрав планирует включить вопросы диагностики смерти мозга в учебные программы для лиц, не получивших ученую степень, и последипломного обучения врачей.

Минздрав планирует существенно увеличить финансирование пилотного проекта по трансплантации уже с 2021г - на 483 млн грн.

Теги: #трансплантация #минздрав
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