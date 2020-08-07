Медицина

15:30 07.08.2020

Четыре украинских фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19

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Четыре украинских фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19

Четыре украинских фармацевтические компании в настоящее время проводят клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной болезни COVID-19, в частности симптоматической, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу.

Согласно данным, размещенным на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, в стране проводятся испытания четырех лекарственных средств – "Амизон Makc" (производство АО "Фармак"), "Амиксин ИС" (производство ОДО "ИнтерХим"), "Корвитин" (производство ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ") и "Биовен" (производство ООО "Биофарма плазма"). Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно, допускаются к применению и давно известны, однако в инструкциях к их применению не содержится информации по лечению COVID-19, отмечают в СНБО.

"Украина имеет достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины", - отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Возрастной диапазон участников всех исследований – от 18 до 65 лет, однако по "Биовену" и "Корвитину" – и лица старше 65 лет, говорится в сообщении.

Теги: #снбо #фармкомпании #препараты #коронавирус
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