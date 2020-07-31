Медицина

17:07 31.07.2020

Фармкомпания "Фармак" представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека

1 мин читать
Фармкомпания "Фармак" представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека

Фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) в рамках партнерского проекта представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, Музей науки, созданный Малой академией наук Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины, откроется осенью 2020 года в новом павильоне "Наука" на ВДНХ.

В экспозиции музея - более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Кроме того, в музее откроется отдельная зона, посвященная украинским ученым.

Во время карантина в музее будут предусмотрены усиленные меры безопасности, рекомендованные Министерством здравоохранения, в том числе вход в масках, ограничение количества посетителей благодаря предварительному приобретению билетов с фиксированным временем, дезинфекция интерактивных элементов экспонатов и других поверхностей.

В настоящее время в "Фармаке" работают 150 ученых, из них 40 кандидатов и пять докторов наук. Ежегодно фармкомпания инвестирует в инновации и развитие около 95% прибыли.

Меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук Украины "Фармак" подписала в январе 2020 года. 

Теги: #фармак #инсталляция #музей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 30.07.2020
Музей художника Марчука может быть создан за городской счет, но картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд - КГГА

Музей художника Марчука может быть создан за городской счет, но картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд - КГГА

17:34 02.07.2020
Исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк стал победителем в номинации "Топ-лидер трансформаций" рейтинга БИЗНЕСА

Исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк стал победителем в номинации "Топ-лидер трансформаций" рейтинга БИЗНЕСА

11:10 23.06.2020
Онлайн-торговля лекарствами должна быть четко регламентирована на основе европейского законодательства – мнение

Онлайн-торговля лекарствами должна быть четко регламентирована на основе европейского законодательства – мнение

16:56 22.06.2020
Новые проекты в "Экошколе" от "Фармака"

Новые проекты в "Экошколе" от "Фармака"

15:57 06.06.2020
Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

14:16 29.05.2020
Клиниспытания "Амизона" на противодействие COVID-19 пройдут в семи медучреждениях – "Фармак"

Клиниспытания "Амизона" на противодействие COVID-19 пройдут в семи медучреждениях – "Фармак"

12:28 29.05.2020
В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте частной коллекции картин Порошенко по решению суда

В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте частной коллекции картин Порошенко по решению суда

18:34 26.05.2020
В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко

В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко

11:36 22.05.2020
В конкурсе мини-грантов "Экошкола" примут участие ученики из более чем 20 городов

В конкурсе мини-грантов "Экошкола" примут участие ученики из более чем 20 городов

19:01 20.05.2020
"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: мы планируем заложить в бюджет в 2021 г. 15,9 млрд грн на экстренку

СБУ и Гослекслужба выявили незаконный ввоз в Украину незарегистрированных лекарств

Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

Трансформация и объединение психиатрических больниц стартовали в регионах

Минздрав намерен реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

Минздрав намерен монетизировать eHealth– замминистра

Минздрав Украины до конца года намерен закупить 380-400 скорых

ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, и даст советы по борьбе против нее

Украина не сможет обеспечить себя отечественными тестами на COVID-19 из-за их недостаточного качества – "Синэво"

Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА