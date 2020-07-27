Медицина

10:00 27.07.2020

Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медтуристов

2 мин читать
Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медтуристов

Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медицинских туристов на лечение, сосредотачивает внимание на мобилизации ресурсов для подготовки к возможной второй волне коронавируса.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Израильско-украинского альянса (Израиль) Анна Жарова, в настоящее время Израиль готовит свои больницы для пациентов с коронавирусом.

"На сегодня с таким количеством инфицированных, с таким количеством положительных тестов Израиль готовит свои больницы для новой волны. Возможно, нас опять закроют на карантин. Поэтому сейчас на помощь пациентам из других стран в такие тяжелые времен, может не хватить ресурсов, и она может быть воспринята негативно", - сказала она по итогам семинара.

Жарова отметила, что "Израиль в первую волну был более проактивен, старался остановить волну".

"Сейчас мы немного сдали этот темп. Сейчас Израиль занимается внутренними проблемами, поиском решений в системе здравоохранения в больницах, готовится принять большое количество людей в более критическом состоянии", - сказала она.

По словам Жаровой, израильские клиники могут открыться для иностранных пациентов только после окончания эпидемии.

"На сегодня мне известно, что люди, которые хотят приехать в Израиль лечиться с разными заболеваниями, не получают разрешения на въезд, знаю это из личных источников. Оптимизм есть в том отношении, что как только эта ситуация оптимизируется, как только мы завладеем ситуацией, больницы откроются для медицинских туристов", - сказала она.

Теги: #медтуризм #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 25.07.2020
Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

10:22 20.07.2020
В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

10:03 17.07.2020
Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

13:20 15.07.2020
В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

17:17 14.07.2020
В Израиле выявили за сутки почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Израиле выявили за сутки почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:58 10.07.2020
В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

22:08 03.07.2020
В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

09:14 03.07.2020
Израильские клиники ищут возможности восстановления потока иностранных медтуристов – эксперт

Израильские клиники ищут возможности восстановления потока иностранных медтуристов – эксперт

23:04 02.07.2020
Израиль возвращает ряд ограничений после новой вспышки заражений COVID-19

Израиль возвращает ряд ограничений после новой вспышки заражений COVID-19

14:45 01.07.2020
Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: количество врачей среди больных коронавирусом снизилось втрое

НСЗУ предлагает повысить базовую ставку стационарной медпомощи в 2021 г. более чем в 2 раза – до 12 тыс. грн

Минздрав намерен за 2,5 года полностью внедрить 2Д-кодирование лексредств в Украине

Минздрав до конца недели ожидает от ГП МЗУ для согласования технических характеристики для закупок лексредств

Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021г. - ВОЗ

Минздрав сохранит статус приоритетных за медуслугами по лечению инфарктов и инсультов – замминистра Микичак

НСЗУ не сможет дофинансировать медучреждения, которые не подадут план развития – Мовчан

Легализация дистанционной доставки лекарств должна предусматривать лицензирование логистических операторов – депутат

Минздрав работает над расширением системы е-рецептов – Степанов

Минздрав запустил платформу по координации международной технической помощи – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА