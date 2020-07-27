Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медтуристов

Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медицинских туристов на лечение, сосредотачивает внимание на мобилизации ресурсов для подготовки к возможной второй волне коронавируса.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Израильско-украинского альянса (Израиль) Анна Жарова, в настоящее время Израиль готовит свои больницы для пациентов с коронавирусом.

"На сегодня с таким количеством инфицированных, с таким количеством положительных тестов Израиль готовит свои больницы для новой волны. Возможно, нас опять закроют на карантин. Поэтому сейчас на помощь пациентам из других стран в такие тяжелые времен, может не хватить ресурсов, и она может быть воспринята негативно", - сказала она по итогам семинара.

Жарова отметила, что "Израиль в первую волну был более проактивен, старался остановить волну".

"Сейчас мы немного сдали этот темп. Сейчас Израиль занимается внутренними проблемами, поиском решений в системе здравоохранения в больницах, готовится принять большое количество людей в более критическом состоянии", - сказала она.

По словам Жаровой, израильские клиники могут открыться для иностранных пациентов только после окончания эпидемии.

"На сегодня мне известно, что люди, которые хотят приехать в Израиль лечиться с разными заболеваниями, не получают разрешения на въезд, знаю это из личных источников. Оптимизм есть в том отношении, что как только эта ситуация оптимизируется, как только мы завладеем ситуацией, больницы откроются для медицинских туристов", - сказала она.