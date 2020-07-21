Медицина

10:08 21.07.2020

Минздрав работает над расширением системы е-рецептов – Степанов

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Минздрав работает над расширением системы е-рецептов – Степанов

Министерство здравоохранения намерено расширить систему электронных рецептов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Система заработала в апреле 2019 года. С того времени количество выписанных рецептов составляет около 18 млн, каждую неделю это около 8 тыс. электронных рецептов. Но в то же время я считаю, что там есть большие возможности для расширения системы и добавления новых лексредств. Именно над этим мы работаем",- сказал он.

Теги: #степанов #минздрав #е_рецепт
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