Минздрав работает над расширением системы е-рецептов – Степанов

Министерство здравоохранения намерено расширить систему электронных рецептов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Система заработала в апреле 2019 года. С того времени количество выписанных рецептов составляет около 18 млн, каждую неделю это около 8 тыс. электронных рецептов. Но в то же время я считаю, что там есть большие возможности для расширения системы и добавления новых лексредств. Именно над этим мы работаем",- сказал он.