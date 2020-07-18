Минздрав планирует запуск с 1 января 2021 года единой системы по вопросам трансплантации в Украине

-Минздрав планирует запуск с 1 января 2021 года единой системы по вопросам трансплантации в Украине, которая будет содержать информацию относительно доноров и реципиентов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине. В настоящее время министерство работает над созданием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в перечень стран-лидеров по проведению таких операций", - отмечается в размещенной в соцсети Фейсбук информации со сс