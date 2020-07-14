"Фармак" экспортировал в ЕС применяемый при искусственной вентиляции легких препарат на $635 тыс. для пациентов с COVID-19

Фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) в апреле-июле экспортировала в страны ЕС препарат "пропофол" на сумму свыше $635 тыс., который применяется при искусственной вентиляции легких, в том числе для пациентов с COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в связи с дефицитом этого препарата в странах ЕС из-за его активного применения для терапии пациентов с COVID-19 поставки "пропофола" проведены без регистрации в компетентном органе ЕС, что является обязательным условием реализации лекарств в странах Европы.

"Такие исключения связаны с кризисной ситуацией, но в то же время это указывает на уровень доверия к украинским производителям и качество их продукции", - подчеркнули в фармкомпании.

"Пропофол" используется для индукции или поддержания наркоза, а также при искусственной вентиляции легких, что особенно актуально во время распространения COVID-19, указывает фармкомпания.

"Фармак" отмечает, что, по данным европейских СМИ, в настоящее время в странах ЕС обеспокоены возможным острым дефицитом "пропофола" из-за ожидаемой второй волны эпидемии COVID-19. В настоящее время среди препаратов интенсивной терапии, которые уже недоступны в ЕС или в отношении которых есть риск дефицита, указываются также антибиотики, реанимационные препараты, мышечные релаксаторы и другие анестетики.