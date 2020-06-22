Медицина

14:02 22.06.2020

"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

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"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

 Медицинская сеть "Добробут" изучает возможность заключения контрактов с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в случае введения возможности сооплаты за медицинские услуги, сообщила медицинский директор сети "Добробут" Татьяна Аникеева.

"Например, мы рассматривали предложенный Нацслужбой пакет по инсульту, туда же входит транзиторно-ишемическая атака, который оценен в 19 тыс. грн. На транзиторно-ишемическую атаку объективно уйдет, максимум, тысяча гривень, но на инсульт уйдет около 100 тыс. грн. Поэтому доплата — это идеально. Если у клиники будет 150 пациентов с транзиторно-ишемической атакой и только два или три пациента, у которых настоящий инсульт, то даже "Добробут" может совершенно спокойно оказывать эту помощь и сотрудничать с НСЗУ", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, Аникеева уточнила, что "пока мы не видим конкретных кейсов, программа только начала работать".

Как сообщалось, в конце мая текущего года медицинская сеть "Добробут" объявила о присоединении медицинской сети Doctor Sam, насчитывающей три поликлиники в Киеве.

Летом 2019 года медсети "Добробут" присоединила клинику "Борис".

Медсеть "Добробут" - частная многопрофильная больница. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, стоматологию.

Согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь", МЦ "Добробут-поликлиника", МЦ "Добробут-стационар", "Детский МЦ "Добробут", МЦ "Добробут-детство") компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.


Полный текст интервью Аникеевой будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нсзу #медреформа #добробут
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