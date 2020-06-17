Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

Американские врачи ставят под сомнение эффективность препарата дексаметазона в лечении коронавируса COVID-19, о которой ранее заявили исследователи Оксфордского университета, сообщили в среду западные СМИ.

"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя - ИФ) впечатляющие результаты (действия препаратов - ИФ), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявила директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.

Хибберт добавила, что опубликованная информация о действии дексаметазона помогла бы понять, каким именно пациентам подходит этот препарат и в каких дозах его следует принимать.

"Я очень надеюсь, что это (эффективность препарата - ИФ) правда, поскольку это был бы огромный шаг в предоставлении помощи нашим пациентам", - добавила она.

Заместитель главврача некоммерческой системы здравоохранения Northwell Health в штате Нью-Йорк Томас Макгинн в свою очередь отметил, что стероидные гормоны, к котором относится дексаметазон, могут подавлять иммунную систему.

"Мы должны посмотреть, что представляет из себя исследование (этого препарата - ИФ) с учетом нынешней экологической обстановки, - заявил Макгинн. - Я просто хочу увидеть реальные данные, посмотреть, будет ли проведен их экспертный обзор, будут ли они опубликованы в настоящем журнале".

Профессор медицины в Вашингтонском университете Марк Вурфел призвал обнародовать данные исследования до их официальной публикации. "Это было бы очень полезно, так как помогло бы нам сопоставить контингент наших пациентов с их пациентами и решить, следует ли применять эту терапию к нашим пациентам", - пояснил Вурфел.

Ранее в среду сообщалось, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал положительные результаты первых клинических испытаний дексаметазона в лечении тяжелобольных коронавирусом COVID-19.

"Это первое лекарство, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорилось в заявлении гендиректора ВОЗ.

Так, в ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на ИВЛ. Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.

При этом, как сообщал телеканал Fox News, в ВОЗ ожидают полного отчета результатов исследования.

Положительное воздействие препарата на больных коронавирусом было выявлено исследователями Оксфордского университета. По словам оксфордского профессора в области новых инфекционных заболеваний Питера Хорби, дексаметазон станет стандартным препаратом для тяжело больных коронавирусом пациентов в Великобритании.