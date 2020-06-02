Медицина

09:46 02.06.2020

Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ – Степанов

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Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ – Степанов

Девять из 17 допущенных к собеседованию участников подтвердили участие в собеседовании на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), трое отказались, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Сегодня по состоянию на 8:00 подтвердили участие девять человек, отказались от участия три человека, обратились с просьбой по поводу изменения времени четыре человека и один не дал никакого ответа. Собеседование со всеми кандидатами состоится дистанционно в режиме видеоконференции на платформе Zoom по утвержденному графику", - сказал он.

"Мы хотим провести все максимально прозрачно, чтобы не возникало вопросов ни у одного человека. Будет осуществлена видеозапись всех собеседований и после проведения конкурса эти записи будут обнародованы, чтобы убедиться, что все проведено максимально честно", - добавил министр.

Теги: #кадры #нсзу #конкурс #степанов #минздрав
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