Медицина

09:37 02.06.2020

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

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В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

В аппарате Министерства здравоохранения Украины зафиксирован первый случай коронавируса, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай COVID-19. Сразу же в соответствии с утвержденными алгоритмами выявили круг контактных лиц. Сегодня проведут соответствующее тестирование, какое-то количество людей отправят на самоизоляцию", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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