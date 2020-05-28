Медицина

18:58 28.05.2020

Бригады скорой помощи не всегда ознакомятся с технической документацией на автомобиль – мнение

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Бригады скорой помощи не всегда ознакомятся с технической документацией на автомобиль – мнение

Бригады скорой помощи в Украине часто не имеют возможности ознакомится с технической документацией на автомобили скорой помощи, до 80% жалоб на поломку оборудования снимаются после ознакомления с инструкцией, рассказал заместитель директора ООО Автоспецпром Кирилл Коморкин.

"Это нельзя назвать ошибкой, скорее некая особенность. Люди, отвечающие за материальное обеспечение станций скорой помощи, часто забирают из автомобилей техническую документацию, чтобы она не потерялась. В результате многие медики и водители не могут с ней ознакомиться или изучают ее бегло один раз, и дальше уже ездят без мануала", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Коморкина, около 70-80% заявок о поломке оборудования "решаются в телефонном режиме путем обращения к инструкции".

"Относительно недавно к нам приехали с жалобой, что в салоне нет электроэнергии, и оборудование, соответственно, не работает. А оказалось, что водитель не знал, что в машине есть размыкатель, который нужно переключить в рабочее состояние для подачи питания в салон. Соответственно, как таковой проблемы и не было, это просто невнимательность в изучении инструкции", - сказал он.

Коморкин также отметил, что в процессе разработки проектов конструкций и оборудования автомобилей скорой помощи компания изучает опыт эксплуатации скорой помощи и отзывы работников бригад.

"Мы собираем у людей, которые непосредственно работают на наших скорых, отзывы, что можно улучшить, где есть еще возможности оптимизации пространства в медицинском салоне. Наши проектировщики ищут возможности внести такие изменения. Из практических примеров, которые удалось реализовать, могу назвать случай, когда мы смещали размещение центрального кресла, чтобы обеспечить удобный доступ к аккумуляторному отсеку", - рассказал он.

При этом Коморкин подчеркнул, что основой всех решений конструкторов являются ДСТУ 7032 ("Автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование" - ИФ).

"Далеко не все предложения можно интегрировать, не нарушая стандартов", - сказал он.

Как сообщалось, в 2019 году "Автоспецпром" произвел более 700 машин скорой помощи на базе Peugeot и Citroën.

В целом парк автомобилей "скорой медицинской помощи" Peugeot и Citroёn, переоборудованных "Автоспецпромрм", насчитывает в Украине более 1,5 тыс. ед.

ООО "Автоспецпром" – производитель автомобилей "скорой медицинской помощи". Его мощности позволяют выпускать до 100 ед. автомобилей "скорой помощи" в месяц.

Теги: #скорая_помощь #мнение
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