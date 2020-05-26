Ляшко: мы привлекли лаборатории для ликвидации очередей на ПЦР-тестирование, увеличения количества тестирований

Министерство здравоохранения привлекло к проведению ПЦР-тестирования на коронавирус лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Дополнительно мы привлекли лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей для расширения диагностики методом ПЦР",- сказал он.

"Нам известно об очередях в некоторых городах-миллионниках на тестирование методом ПЦР. На сегодня наша референс-лаборатория, которая находится в Центре общественного здоровья, постоянно координирует эту работу, чтобы как можно скорее сократить эти очереди. В частности, в Киеве подключилась референс-лаборатория, которая на своей базе проводит исследования - 500-600 образцов ежедневно. Во Львове будет привлечена лаборатория медицинского университета и дополнительно будет помогать вирусологическая лаборатория. В частности, мы определили, что такую помощь может предоставить лаборатория в Кировоградской области, куда в ближайшее время направят образцы из Львова", - добавил замминистра.