Медицина

10:56 20.05.2020

Государство полностью выплатит медикам 300% за лечение пациентов с COVID-19 – Зеленский

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Государство полностью выплатит медикам 300% за лечение пациентов с COVID-19 – Зеленский

Государство полностью выплатит медикам 300% зарплаты за лечение пациентов с COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В 15 областях полностью выплачены, на этой неделе увеличится количество областей, и во всех областях получат", - сказал он на пресс-коференции в среду.

При этом Зеленский подчеркнул, что 300% надбавки будут выплачены только тем медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.

"Мы не можем обеспечить 300%-ной надбавкой всех медиков Украины, к сожалению», - сказал он.

Теги: #медики #зеленский #зарплата
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