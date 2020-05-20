Медицина

09:45 20.05.2020

Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму - Степанов

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Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму - Степанов

Психиатрическая служба будет финансироваться по особому механизму, что позволит ее реформировать, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Мы сделаем существенную редакцию реформы, мы хотим, чтобы после реформирования не закрывали больницы. Что касается психбольниц, по тем расчетам, которые мы завершаем, психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, позволяющему реформировать ее по четким критерием, и, с другой стороны, чтобы мы ее не потеряли",- сказал он.

Степанов также отметил, что недофинансирование всех психиатричексих больниц в настоящее время составляет 898 млн грн.

"Вчера психиатрическая больница имени Павлова вышла на протест. Они протестовали против ситуации, в которой они оказались после 1 апреля. Их финансирование стало меньше, чем в прошлом году, более чем на 50%, они оказались на грани закрытия амбулаторий, поликлиник, некоторых отделений. Потому что тарифы не соответствуют процессу лечения во всех монопрофильных психбольницах", - добавил министр.

Теги: #степанов #медреформа #минздрав
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