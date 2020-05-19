Медицина

16:28 19.05.2020

СУП призвал Раду принять законопроект о введении на фармрынке Украины "положения Болар"

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СУП призвал Раду принять законопроект о введении на фармрынке Украины "положения Болар"

Союз украинских предпринимателей (СУП) призвал народных депутатов поддержать во втором чтении законопроект о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения 2429, внедряющий в Украине так называемое "положение Болар", которое позволяет отечественным фармкомпаниям подавать заявку на госрегистрацию генерического лексредства до окончания срока действия патента на оригинальный препарат.

"СУП считает проект закона 2429 стратегическим для развития фармацевтической отрасли в Украине. Наше бизнес-сообщество обращается к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект в целом на ближайшем заседании и дать толчок для развития отрасли на современном европейском уровне", - указало бизнес-сообщество в обращении во вторник.

Законопроект решает целый ряд пробле, которые создают коррупционные риски и сдерживают развитие отрасль, подчеркнули в бизнес-ассоциации. В частности, он предлагает гармонизацию требований патентного законодательства - внедряет так забываемое "положение Болгар".

"Это позволит производителям генерических лекарств заниматься разработкой и регистрацией лекарственных средств до завершения срока действия патента на оригинальный препарат. А также ускорит появление эффективных доступных для населения лекарств и развитие отечественного производства", - пояснили в СУП.

Помимо этого, законопроект позволит стабилизировать рынок донорской крови в Украине, полагают в СУП. "Текущее состояние службы крови в стране катастрофическое - только пять центров из около 400 имеют современное оборудование. Законопроект предусматривает привлечение частных инвестиций в учреждения службы крови с использованием механизмов государственно-частного партнерства – как внутренних, так и внешних", - указали в бизнес-ассоциации.

Помимо этого законопроект позволит создать условия для увеличения объемов заготовки плазмы крови и производства из нее препаратов крови в Украине. "Законопроект 2429 будет благоприятствовать обеспечению внутренних потребностей медицины в компонентах и препаратах крови, дефицит которых в мире растет", - добавили в ассоциации.

Принятие этой законодательной инициативы позволит также отменить лишние регуляторе барьеры в торговле: она предлагает исключить сертификаты качества на серию психотропных веществ из перечня документов, необходимых для получения разрешения на ввоз в Украину. "Это требование предлагается заменить на информацию о количественном химическом складе по показателям спецификации производителя", - пояснили в СУП, добавив при этом, что требования сертификации в ЕС и других странах нет и оно усложняет импорт готовых лекарственных средств в и сырья.

Теги: #фармпроизводители #лексредства #рада #суп
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