Изменений в закон о медреформе не будет – Радуцкий

Изменений в принятый в 2017 году закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (т.н. закон о медреформе) не будет, планируются изменения в закон о госбюджете, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен. Позиция президента – не останавливать реформу, а решить комплекс проблем, возникших на старте, чтобы не допустить увольнений десятков тысяч медиков", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий отметил, что в рамках пересмотра медреформы будут внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг, которые государство оплачивает медучреждениям, а также повышена зарплата медикам.

"Поскольку мы выступили с инициативой повысить всем медицинским работникам зарплаты до 50%, и на это необходимо выделить более 11 млрд грн, изменения в бюджет нужны", - сказал он.



Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".