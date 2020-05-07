Медицина

13:09 07.05.2020

Обязательное страхование медработников и сотрудников научных госучреждений от инфекций не должно зависеть от источника их финансирования - законопроект

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Обязательное страхование медработников и сотрудников научных госучреждений от инфекций не должно зависеть от источника их финансирования - законопроект

Народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") предлагает осуществлять обязательное страхование медицинских и других работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и государственных научных учреждений на случай заболевания инфекционными болезнями, связанного с выполнением ими профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, независимо от источника финансирования этих учреждений.

Соответствующая инициатива содержится в разработанном Качурой законопроекте №3376-2 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней (относительно надлежащей и справедливой социальной защиты медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней)", зарегистрированном в Верховной Раде 6 мая.

Как отмечает автор законопроекта в пояснительной записке к нему, ранее такое страхование не распространялось на специалистов учреждений, финансируемых из государственного бюджета.

Документ предлагает закрепить норму, в соответствии с которой государство обеспечивает в случае инфицирования работника страховые выплаты в 250-кратном размере прожиточного минимума, а в случае смерти работника вследствие инфицирования - в 1000-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Как отмечается заключительных и переходных положениях к законопроекту, в случае его принятия он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и распространяется на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19) имевшие место с момента установления Кабинетом министров карантина.

Теги: #медработники #законопроект #страхование
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