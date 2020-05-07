Медицина

10:48 07.05.2020

Минздрав ведет переговоры с международными организациями по улучшению условий закупки лекарств

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Минздрав ведет переговоры с международными организациями по улучшению условий закупки лекарств

Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с международными организациями относительно улучшения условий по закупки лекарственных средств за счет госбюджета, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже ведем соответствующие переговоры с нашими международными партнерами относительно улучшения для Украины условий поставки лекарственных средств. Мы считаем, что могут быть сокращены сроки поставки этих лекарственных средств, мы можем поставить не все лекарства по предоплате", - сказал он на брифинге в четверг.

Степанов подчеркнул, что "есть соответствующий прогресс в переговорах с международными организациями".

Он также сообщил, что Минздрав возобновил заседания рабочей группы, формирующей номенклатуру закупок.

"По непонятным для меня причинам 2,5 месяца до моего прихода на должность вообще не проводились заседания постоянной рабочей группы, которая определяет перечень лекарственных средств, которые нужно закупать, полгода не проводилось общение с закупщиками. Мне не понятно, почему так происходило. Но сейчас ситуация исправлена, заседания рабгрупп проводятся", - сказал он.

Теги: #лекарства #закупка #степанов #минздрав
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