Медицина

10:42 05.05.2020

Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

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Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

Для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно выделить из госбюджета 11 млрд грн., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Чтобы повысить зарплаты 435 тыс. медиков, нужно около 11 млрд грн. Мы будем обращаться к правительству и Верховной Раде по изменениям к госбюжету. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получать существенное увеличение зарплаты, не меньше чем до 50%", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что с 11 мая Минздрав начнет экспертизу всей мединфраструктуры, "чтобы определить возможности и эффективность госпитальной сети".

Минздрав с 11 мая планирует также начать разработку и утверждение госстандартов оказания медпомощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

"После этого на основе этих данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет проводиться финансирование отрасли в 2021 году", - сказал он.

Теги: #бюджет #медицина #степанов #минздрав
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