Медицина

10:33 05.05.2020

С 1 июня по программе медгарантий дополнительное финансирование получат 4 пакета медпомощи – Степанов

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С 1 июня по программе медгарантий дополнительное финансирование получат 4 пакета медпомощи – Степанов

С 1 июня по программе медицинских гарантий (ПМГ) дополнительное финансирование получат четыре пакета медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 1 июня по ПМГ будут дополнительно финансироваться такие пакеты: первичная медпомощь, экстренная медпомощь, лечение острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта в стационарных условиях. И четыре пакета для лечения COVID-19", – сказал он на брифинге во вторник.

Степанов отметил, что "финансирование по всем этим тарифам будет на самом деле покрывать все расходы, которые нужны для лечения болезни".

"Это очень важно, потому что в настоящее время никто не может пояснить, каким образом можно вылечить инфаркт или инсульт по тому тарифу, который предусмотрен", - сказал он.

Теги: #медпомощь #степанов #минздрав
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