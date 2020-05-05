Медицина

10:02 05.05.2020

Профкомитет Рады инициирует изменения в законодательство, позволяющие Минздраву разработать протоколы лечения

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Профкомитет Рады инициирует изменения в законодательство, позволяющие Минздраву разработать протоколы лечения

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать изменения в законодательство, чтобы разрешить Министерству здравоохранения разработать и утвердить национальные протоколы лечения, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Мы начинаем процесс внесения изменений в законодательство, чтобы дать Минздраву возможность разработать национальные протоколы лечения и стандарты качества. На их основе будут рассчитываться тарифы на пакеты медуслуг. В следующем году медучреждения будут получать от государства столько, сколько эти услуги стоят на рынке ", - сказал он.

"Одновременно мы защитим и пациентов. Национальные стандарты – это возможность проконтролировать, получил ли пациент профессиональную и качественную помощь", - добавил он.

Теги: #радуцкий #протоколы #рада #минздрав
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