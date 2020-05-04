Медицина

17:47 04.05.2020

Минздрав поддержит украинских производителей СИЗ при прохождении ими международной сертификации

1 мин читать
Минздрав поддержит украинских производителей СИЗ при прохождении ими международной сертификации

Министерство здравоохранения намерено провести консультации с отечественными производителями относительно возможного переоснащения предприятий с тем, чтобы их продукция соответствовала требованиям и мировым нормам сертификации, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу министерства Максима Степанова.

"Одной из главных задач Минздрава является обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. У нас всегда было желание, чтобы максимальное количество этих товаров производилось украинскими производителями. Я уже поручил своему заместителю Светлане Шаталовой провести консультации с нашими производителями: сколько им нужно времени на переоснащение и какая нужна помощь от государства. Затем с конкретными предложениями обратимся в Минэкономики и уже на их базе создадим соответствующую рабочую группу, чтобы запустить производство необходимых медицинских изделий именно в нашей стране", - подчеркнул Степанов.

Теги: #степанов #минздрав #производитель #сиз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 04.05.2020
В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

17:13 04.05.2020
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

16:44 04.05.2020
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты

16:23 04.05.2020
Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

15:01 04.05.2020
Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

14:22 04.05.2020
Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

14:13 04.05.2020
Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

14:10 04.05.2020
Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

12:26 04.05.2020
"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

12:01 04.05.2020
Минздрав определит стратегию использования ИФА-тестов – Степанов

Минздрав определит стратегию использования ИФА-тестов – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ МЕДРЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зеленский призвал всех профильных чиновников незамедлительно предложить пути улучшения медреформы, чтобы это была "реформа, а не диверсия"

СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ ОПЕРАЦИИ

Со вторника в клиниках Украины будут разрешены плановые операции - Степанов

ПРАВООХРАНИТЕЛИ МИНЗДРАВ МЗУ

Замминистра здравоохранения: я направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки Украины"

СТЕПАНОВ МЕДРЕФОРМА МИНЗДРАВ

Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнет внедрять на следующей неделе - Степанов

МЕДРАБОТНИКИ ЦОЗ КОРОНАВИРУС

Каждый пятый инфицированный коронавирусом - медработник

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

Зеленский призвал всех профильных чиновников незамедлительно предложить пути улучшения медреформы, чтобы это была "реформа, а не диверсия"

Со вторника в клиниках Украины будут разрешены плановые операции - Степанов

Пандемия коронавируса может продлиться два года, пока две трети человечества не получат иммунитет - исследование

Производитель тестнаборов "Витротест Биореагент" ожидает сравнительных испытаний достоверности отечественных ИФА-тестов

Проблем с обеспечением онкоцентров препаратами нет – замминистра

Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь

Минздрав предлагает внедрить е-регистрацию лексредств

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Пациентские организации заявили о совершении преступления при формировании Минздравом номенклатуры закупок лекарств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА