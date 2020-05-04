Минздрав поддержит украинских производителей СИЗ при прохождении ими международной сертификации

Министерство здравоохранения намерено провести консультации с отечественными производителями относительно возможного переоснащения предприятий с тем, чтобы их продукция соответствовала требованиям и мировым нормам сертификации, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу министерства Максима Степанова.

"Одной из главных задач Минздрава является обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. У нас всегда было желание, чтобы максимальное количество этих товаров производилось украинскими производителями. Я уже поручил своему заместителю Светлане Шаталовой провести консультации с нашими производителями: сколько им нужно времени на переоснащение и какая нужна помощь от государства. Затем с конкретными предложениями обратимся в Минэкономики и уже на их базе создадим соответствующую рабочую группу, чтобы запустить производство необходимых медицинских изделий именно в нашей стране", - подчеркнул Степанов.