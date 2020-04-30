Медицина

10:59 30.04.2020

Проблем с обеспечением онкоцентров препаратами нет – замминистра

1 мин читать
Проблем с обеспечением онкоцентров препаратами нет – замминистра

Поставки препаратов, которые осуществляются за счет госбюджета, не прекращались в связи с карантином, сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Те поставки препаратов, которые закупаются из госбюджета, не прекращались и поставлялись в области. Онкоцентры обеспечены тем объемом препаратов, которые идут из госбюджета",- сказала она.

"Что касается пациентов, которые в лечении использовали незарегистрированные в Украине медпрепараты и ввозили их частным образом, этот вопрос не регулируется Минздравом. Но если есть такая потребность в непрерывности лечения, каждый пациент может обратиться в территориальное учреждение здравоохранения или департамент с соответствующим письмом-ходатайством, которое направляется в Минздрав, и тогда министерство рассматривает и разрешает разовую поставку в виде гуманитарной помощи. У нас есть единичные обращения относительно растаможки таких препаратов – все вопросы решаются в индивидуальном порядке",- пояснила Микичак.

Теги: #онкоцентр #минздрав #онкология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 30.04.2020
Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

10:20 30.04.2020
Минздрав предлагает внедрить е-регистрацию лексредств

Минздрав предлагает внедрить е-регистрацию лексредств

10:16 30.04.2020
Минздрав выделит средства на второй-третий год обучения в интернатуре

Минздрав выделит средства на второй-третий год обучения в интернатуре

16:37 29.04.2020
Пациентские организации заявили о совершении преступления при формировании Минздравом номенклатуры закупок лекарств

Пациентские организации заявили о совершении преступления при формировании Минздравом номенклатуры закупок лекарств

13:49 29.04.2020
МЗУ готово своевременно реагировать на запросы правоохранительных органов, ГП работает в обычном режиме

МЗУ готово своевременно реагировать на запросы правоохранительных органов, ГП работает в обычном режиме

13:24 29.04.2020
Минздрав исключил госпредприятие МЗУ из казначейской сети по программе резервного фонда – Жумадилов

Минздрав исключил госпредприятие МЗУ из казначейской сети по программе резервного фонда – Жумадилов

13:19 29.04.2020
Зеленский призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований на коронавирус на майские праздники

Зеленский призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований на коронавирус на майские праздники

12:00 29.04.2020
Контроль продрынков будет осуществлять Госпродпотребслужба - Степанов

Контроль продрынков будет осуществлять Госпродпотребслужба - Степанов

11:37 29.04.2020
Минздрав разрешил использовать для лечения коронавируса препараты-гепарины - Степанов

Минздрав разрешил использовать для лечения коронавируса препараты-гепарины - Степанов

10:58 29.04.2020
Возможна задержка в поставке закупленных в КНР костюмов биозащиты – замминистра здравоохранения

Возможна задержка в поставке закупленных в КНР костюмов биозащиты – замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замминистра здравоохранения: я направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки Украины"

Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнет внедрять на следующей неделе - Степанов

Каждый пятый инфицированный коронавирусом - медработник

В Мукачево обнаружили Covid-19 у работников станции экстренной медпомощи, она временно закрыта

Степанов: мы намерены вскоре увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки до 8-10 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

ГП МЗУ хотело закупить костюмы маляра, Минздрав будет закупать аппараты ИВЛ через уполномоченные гспредприятия – Степанов

Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

НСЗУ выплатила специализированным медучреждениям около 4,5 млрд грн в апреле 2020 года

Кабмин создал рабгруппу для анализа е-сервисов Минздрава – замминистра здравоохранения

Профильный комитет рады планирует рассмотреть возможность ускорить открытие плановой стоматологической помощи – Радуцкий

Замминистра здравоохранения: я направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки Украины"

Дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80% - Степанов

Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнет внедрять на следующей неделе - Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА