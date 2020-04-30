Проблем с обеспечением онкоцентров препаратами нет – замминистра

Поставки препаратов, которые осуществляются за счет госбюджета, не прекращались в связи с карантином, сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Те поставки препаратов, которые закупаются из госбюджета, не прекращались и поставлялись в области. Онкоцентры обеспечены тем объемом препаратов, которые идут из госбюджета",- сказала она.

"Что касается пациентов, которые в лечении использовали незарегистрированные в Украине медпрепараты и ввозили их частным образом, этот вопрос не регулируется Минздравом. Но если есть такая потребность в непрерывности лечения, каждый пациент может обратиться в территориальное учреждение здравоохранения или департамент с соответствующим письмом-ходатайством, которое направляется в Минздрав, и тогда министерство рассматривает и разрешает разовую поставку в виде гуманитарной помощи. У нас есть единичные обращения относительно растаможки таких препаратов – все вопросы решаются в индивидуальном порядке",- пояснила Микичак.