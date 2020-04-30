Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь, всем пациентам предоставляется сопровождение в специализированных клиниках Украины, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Есть пациенты, нуждающиеся в лечении, которое не проводится в Украине. Это, в первую очередь, трансплантация костного мозга. Средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрены. Работает постоянная комиссия, где принимаются решение о направлениях. В настоящее время зарубежные клиники закрыты на прием плановых пациентов. Как только они будут открыты, пациенты смогут получить помощь. В настоящее время их сопровождение обеспечивается в специальных клиниках в Украине",- сказала она.