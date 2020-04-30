Медицина

10:52 30.04.2020

Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь

1 мин читать
Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь

Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь, всем пациентам предоставляется сопровождение в специализированных клиниках Украины, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Есть пациенты, нуждающиеся в лечении, которое не проводится в Украине. Это, в первую очередь, трансплантация костного мозга. Средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрены. Работает постоянная комиссия, где принимаются решение о направлениях. В настоящее время зарубежные клиники закрыты на прием плановых пациентов. Как только они будут открыты, пациенты смогут получить помощь. В настоящее время их сопровождение обеспечивается в специальных клиниках в Украине",- сказала она.

Теги: #лечение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 29.04.2020
Минздрав разрешил использовать для лечения коронавируса препараты-гепарины - Степанов

Минздрав разрешил использовать для лечения коронавируса препараты-гепарины - Степанов

11:14 21.04.2020
Минздрав не издавал приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19 – Степанов

Минздрав не издавал приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19 – Степанов

11:03 13.04.2020
Степанов: утвержденные протоколы дают врачам возможность применять офф-лейбл препараты для лечения COVID-19

Степанов: утвержденные протоколы дают врачам возможность применять офф-лейбл препараты для лечения COVID-19

00:25 12.04.2020
Более 400 тыс. человек в мире завершили лечение от COVID-19

Более 400 тыс. человек в мире завершили лечение от COVID-19

15:28 09.04.2020
Украина получит таблетки с гидроксихлорохином для бесплатного лечения более 22 тысяч больных Covid-19 - Минздрав

Украина получит таблетки с гидроксихлорохином для бесплатного лечения более 22 тысяч больных Covid-19 - Минздрав

20:35 05.04.2020
Утвержденный протокол лечения инфицированных Covid-19 расширят перечнем новых лекарств - министр здравоохранения

Утвержденный протокол лечения инфицированных Covid-19 расширят перечнем новых лекарств - министр здравоохранения

21:53 20.03.2020
Харьковчанка, инфицированная COVID-19, находится в Киеве и проходить лечение будет там

Харьковчанка, инфицированная COVID-19, находится в Киеве и проходить лечение будет там

21:36 04.03.2020
Приезд украинских военных в Хорватию для оздоровления отменен из-за коронавируса

Приезд украинских военных в Хорватию для оздоровления отменен из-за коронавируса

13:35 20.02.2020
Раненных в результате атаки боевиков в Луганской области украинских военных вертолетом доставили в Харьков

Раненных в результате атаки боевиков в Луганской области украинских военных вертолетом доставили в Харьков

20:14 03.02.2020
В суд направлено ходатайство о применении к "минеру" моста Метро в Киеве принудительного лечения

В суд направлено ходатайство о применении к "минеру" моста Метро в Киеве принудительного лечения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замминистра здравоохранения: я направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки Украины"

Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнет внедрять на следующей неделе - Степанов

Каждый пятый инфицированный коронавирусом - медработник

В Мукачево обнаружили Covid-19 у работников станции экстренной медпомощи, она временно закрыта

Степанов: мы намерены вскоре увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки до 8-10 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Проблем с обеспечением онкоцентров препаратами нет – замминистра

Минздрав предлагает внедрить е-регистрацию лексредств

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Пациентские организации заявили о совершении преступления при формировании Минздравом номенклатуры закупок лекарств

ГП МЗУ хотело закупить костюмы маляра, Минздрав будет закупать аппараты ИВЛ через уполномоченные гспредприятия – Степанов

Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

МЗУ готово своевременно реагировать на запросы правоохранительных органов, ГП работает в обычном режиме

Минздрав исключил госпредприятие МЗУ из казначейской сети по программе резервного фонда – Жумадилов

НСЗУ выплатила специализированным медучреждениям около 4,5 млрд грн в апреле 2020 года

Кабмин создал рабгруппу для анализа е-сервисов Минздрава – замминистра здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА