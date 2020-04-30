Минздрав предлагает внедрить е-регистрацию лексредств

Министерство здравоохранения Украины предлагает внедрить электронную регистрацию лекарственных средств, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По ее словам, соответствующий нормативный документ обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Минздрава обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств",- сказала она.