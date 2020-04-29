МЗУ готово своевременно реагировать на запросы правоохранительных органов, ГП работает в обычном режиме

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) готово своевременного реагировать на запросы правоохранительных органов, госпредприятие работает в обычном режиме, сообщило МЗУ на своей странице в сети Facebook

"Сегодня, во время ежедневного брифинга Министерства здравоохранения, мы услышали, что Минздрав направил заявление в правоохранительные органы относительно исполнения госпредприятием своей прямой функции - осуществления эффективных и прозрачных закупок. Это, конечно, интересная информация, и мы готовы к своевременному реагированию на любые запросы к нам со стороны правоохранительных органов", - сообщило МЗУ.

Вместе с тем, в МЗУ подчеркнули, что госпредприятие ожидает от Минздрава "официальную коммуникацию".

"Обращаемся к нашим партнерам - мы работаем в обычном режиме, по тем же телефонам и адресам. Обращаемся ко всем пациентам, медицинских работников, сознательным и неравнодушным гражданам. Сейчас мы отстаиваем наши общие интересы на эффективную, качественную систему закупок товаров медицинского назначения. Мы с вами. Надеемся, вы с нами тоже", - подчеркнули в МЗУ,

Ранее директор госпредприятия "Медициснкие закупки украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов написал на своей странице в соцсети Facebook, что Минздрав блокирует закупку костюмов биозащиты из-за своего желания влиять на выбор победителя тендера.

"В публичное пространство Минздрав транслирует что угодно, но не реальную причину блокирования закупки. А она заключается во внезапном стремлении Минздрава узнавать о победителе процедуры закупки до ее завершения и согласовывать результаты закупки с учетом определенного победителя", - написал он.

Жумадилов считает, что Минздрав не руководствуется объективными критериями выбора победителя тендера.

"Объективных критериев нет, и не будет. Есть субъективно обусловленная симпатия. Очевидно, ООО "Меддив" со своими китайскими товарами быстро нашло путь в самые высокие кабинеты министерства. И неважно, что этот путь стоил дополнительных 17 млн грн (из них 13 млн грн прямого перерасхода) налогоплательщиков", - написал он.

По данным единого реестра, ООО "Меддив" (Киев) занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами. Учредителями компании значатся Богдана Витковская, Александр Охрименко, Анна Шевцова и Наталия Потребчук.

Как сообщалось, госпредприятие МЗУ 21 апреля сообщило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты согласно выставленным Минздравом требованиям. Производителем костюмов выступила украинская компания "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ. За собственные средства компания произвела 20 тыс. костюмов. Цена костюмов составляла 245 грн/шт при ожидаемой Минздравом цене 396 грн за единицу.

Вместе с тем, уже после проведения процедуры этих торгов Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что самостоятельно закупленные Минздравом костюмы по 478 грн/шт. гарантируют безопасность медикам, в отличие от закупленных госпредприятием "Медицинские закупки Украины", в частности, закупленные Минздравом костюмы имеют проклеенные швы, а выбранные МЗУ – нет.

29 апреля Шаталов сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), по ее словам МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

При этом Шаталова в этот же день сообщила, что при поставке закупленных Минздравом в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доставкой в Украину средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую до сих пор курировал Офис президента Украины, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины