Медицина

12:31 29.04.2020

НСЗУ выплатила специализированным медучреждениям около 4,5 млрд грн в апреле 2020 года

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НСЗУ выплатила специализированным медучреждениям около 4,5 млрд грн в апреле 2020 года

Национальная служба здоровья (НСЗУ) по состоянию на 28 апреля 2020 года выплатила 1,619 тыс. медучреждений около 4,5 млрд грн аванса, из них более 4 млрд грн для 1,594 тыс. специализированных больниц и более 465,7 млн грн для 25 медучреждений экстренной помощи.

Согласно сообщению НСЗУ в Facebook, на счета коммунальных предприятий в апреле НСЗУ направила более 4,4 млрд грн, частных - более 17 млн грн, ФОПов - 44,5 тыс. грн.

Больше всего выплат получили городская клиническая больница №4 Днепропетровского областного совета - почти 33 млн грн, Одесский областной онкодиспансер – 25,6 млн грн и Днепропетровская областная клиническая больница им.Мечникова - 24 млн грн, по регионам больше всего получили Киев – 427,4 млн грн, Днепропетровская область – 394,1 млн грн, Львовская область - 301 млн грн.

Теги: #нсзу #аванс #медучреждения
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