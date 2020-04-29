Медицина

10:41 29.04.2020

Замминистра здравоохранения: я направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки Украины"

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Замминистра здравоохранения: я направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки Украины"

Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

"Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП МЗУ, надеюсь на скорую реакцию",- сообщила она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

По словам Шаталовой, МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

"Минздрав обратился письмом в ГП насчет закупки костюмов биозащиты. ГП не подало на согласование техзадание в министерство. Минздрав не понимал, какого качества товар будет закупать ГП и соответствует ли он всем требованиям",- отметила замминистра.

В то же время Шаталова отметила, что надеется на налаживание совместной работы МЗУ и Минздрава.

"Моя позиция и позиция министра такова: существует ГП МЗУ, которое создано для проведения всех медицинских закупок для государства. Поэтому МЗУ должно выполнять закупки, которые планирует делать Минздрав. Надеюсь, что мы сможем наладить нашу работу таким образом, чтобы она была максимально прозрачной с абсолютным соблюдением законодательства",- сказала она.

Теги: #правоохранители #минздрав #мзу
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