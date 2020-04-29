Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнет внедрять на следующей неделе - Степанов

Министерство здравоохранения Украины разработало механизмы реформирования системы здравоохранения, начнет внедрение их на следующей неделе, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду

"Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину – мы не пойдем тем путем, который был раньше. Мы можем развивать медицину, построить медицину, которая нужна всем нам. Мы уже разработали соответствующие механизмы, начнем внедрение на следующей неделе",- сказал он.