Медицина

09:53 27.04.2020

НСЗУ в рамках 2-го этапа медреформы заплатила медучреждениям 4,5 млрд аванса за апрель

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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках второго этапа медреформы заплатила законтрактованным клиникам 4,5 млрд аванса за апрель, сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

"В апреле в рамках второго этапа медреформы мы выплатили в качестве аванса 4,5 млрд грн", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мовчан уточнила, что среди 1645 клиник, которые подписали контракт с НСЗУ, 64 медучреждения – это частные киники и ФОП. Остальное - коммунальные государственные клиники.

"Медучреждения получают оплату в нормальном режиме, мы уже произвели практически все выплаты авансов, за исключением нескольких больниц, которым еще не подтвердили авансы из-за несоответствия лицензионных условий", - сказал она.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #нсзу #медреформа #мовчан
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