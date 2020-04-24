Борис Ложкин передал киевской больнице уникальный дыхательный аппарат для лечения коронавируса

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и Надежда Шаломова передали Киевской клинической больнице №15 наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20 для помощи пациентам, заболевшим коронавирусом.

Аппарат построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха, сообщил Ложкин в Facebook.

"Наш с Надеждой Шаломовой фонд поддержал киевлян и команду Виталия Кличко в общей борьбе с коронавирусом. Мы передали Киевской клинической больнице №15 современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20, который позволит оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания", - написал он.

WATO EX-20 способен поддерживать дыхательные функции пациентов разных возрастов, включая детей. Эта универсальность имеет большое значение, поскольку в случае пиковой нагрузки на отделения интенсивной терапии аппарат может быть использован для любых пациентов, оказавшихся в критическом состоянии.

Значительный плюс аппарата - еще и в простоте эксплуатации. Научиться с ним работать врачи клиники смогут в самые сжатые сроки.

Ранее Институт отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины получил от Президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина комплекты защитной одежды от коронавируса.