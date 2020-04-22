Медицина

19:18 22.04.2020

Минздрав определил порядок проведения профилактических прививок в условиях пандемии COVID-19

1 мин читать
Минздрав определил порядок проведения профилактических прививок в условиях пандемии COVID-19

Министерство здравоохранения определило порядок проведения профилактических прививок в условиях пандемии COVID-19.

Соответствующее постановление в среду подписал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Постановление, в частности, предусматривает, что в условиях пандемии структурные подразделения здравоохранения должны разъяснять населению целесообразность и особенности проведения мероприятий по иммунопрофилактике, во время пандемии, обеспечить доступ к экстренной вакцинации и вакцинации по эпидемическим показаниям и обеспечить строгое соблюдение правил инфекционного контроля при проведении профилактических прививок в учреждениях здравоохранения.

Руководители учреждений здравоохранения, которые проводят профилактические прививки, должны обеспечить сокращение количества контактов и частоты посещений учреждений здравоохранения, в частности, рассмотреть возможность создания выездных мобильных прививочных сессий (с учетом требований к временным пунктам прививки), а профилактические прививки для лиц, находящихся на самоизоляции/обсервации из-за COVID-19 и контактных лиц, проводить после окончания периода самоизоляции/обсервации.

Теги: #прививки #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 22.04.2020
Лабораторные центры Минздрава полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса

Лабораторные центры Минздрава полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса

09:41 22.04.2020
В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

17:38 21.04.2020
Минздрав препятствует проведению закупок по COVID-19 ГП "Медзакупки Украины" и завышает цены - пациенты

Минздрав препятствует проведению закупок по COVID-19 ГП "Медзакупки Украины" и завышает цены - пациенты

17:22 21.04.2020
"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

12:02 21.04.2020
Минздрав получил еще 1400 упаковок гидроксихлорохина – Степанов

Минздрав получил еще 1400 упаковок гидроксихлорохина – Степанов

11:14 21.04.2020
Минздрав не издавал приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19 – Степанов

Минздрав не издавал приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19 – Степанов

10:24 21.04.2020
Все лаборатории на Пасху работали в обычном режиме – Степанов

Все лаборатории на Пасху работали в обычном режиме – Степанов

10:10 21.04.2020
Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением

Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением

09:58 21.04.2020
В Украине за минувшие сутки 415 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели – Минздрав

В Украине за минувшие сутки 415 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели – Минздрав

10:36 20.04.2020
Степанов: за минувшие сутки 7 областей страны не предоставили информацию о тестировании украинцев на коронавирус

Степанов: за минувшие сутки 7 областей страны не предоставили информацию о тестировании украинцев на коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав препятствует проведению закупок по COVID-19 ГП "Медзакупки Украины" и завышает цены - пациенты

"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

Киевские врачи, работающие с больными Covid-19, получили за март зарплату в размере не мене 30 тыс грн - Кличко

Минздрав изучает возможность тестирования раз в 5 дней всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков – Степанов

Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Увольнение медиков из-за изменений системы финансирования медучреждений недопустимо - Степанов

Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

Киевские врачи, работающие с больными Covid-19, получили за март зарплату в размере не мене 30 тыс грн - Кличко

За период карантина на ОРВИ и грипп в столице заболело почти 51,5 тыс. человек, летальных случаев не было - Кличко

Частные лаборатории и клиники с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, выявили 198 случаев заболевания – Степанов

Biopharma присоединилась к международному альянсу по разработке гипериммунного иммуноглобулина для лечения COVID-19

В Великобритании начались крупнейшие в мире испытания препаратов для лечения COVID-19

Фармкомпания "Микрохим" планирует до конца года наладить производство генерика для борьбы с COVID-19

ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

Минздрав поручил главам облгосадминистраций обеспечить транспортировку доноров крови – министр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА