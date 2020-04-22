Минздрав определил порядок проведения профилактических прививок в условиях пандемии COVID-19

Министерство здравоохранения определило порядок проведения профилактических прививок в условиях пандемии COVID-19.

Соответствующее постановление в среду подписал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Постановление, в частности, предусматривает, что в условиях пандемии структурные подразделения здравоохранения должны разъяснять населению целесообразность и особенности проведения мероприятий по иммунопрофилактике, во время пандемии, обеспечить доступ к экстренной вакцинации и вакцинации по эпидемическим показаниям и обеспечить строгое соблюдение правил инфекционного контроля при проведении профилактических прививок в учреждениях здравоохранения.

Руководители учреждений здравоохранения, которые проводят профилактические прививки, должны обеспечить сокращение количества контактов и частоты посещений учреждений здравоохранения, в частности, рассмотреть возможность создания выездных мобильных прививочных сессий (с учетом требований к временным пунктам прививки), а профилактические прививки для лиц, находящихся на самоизоляции/обсервации из-за COVID-19 и контактных лиц, проводить после окончания периода самоизоляции/обсервации.