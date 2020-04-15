После проведения экспресс-теста дома надо обратиться к семейному врачу - Ляшко

В случае проведения самостоятельного тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо в обязательном порядке обратиться к семейному врачу и сообщить ему результаты, заявляет заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Хочу подчеркнуть: с медицинскими изделиями и лекарственными средствами нужно работать медицинским работникам. Это касается и тестов. Но если тесты появились в аптеке, это означает, что мы расширяем доступность, но о результатах тестирования нужно говорить со своим семейным врачом", - сказал Ляшко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замминистра подчеркнул, что к своему семейному врачу необходимо обращаться в любом случае, "если обнаружен положительный тест или даже отрицательный".

"Даже отрицательный тест не свидетельствует о том, что не надо обращаться к семейному врачу или можно нарушать условия самоизоляции. Надо обращаться в любом случае к семейному врачу. Даже если в аптеке купили экспресс-тест, то его результаты должны быть подтверждены в вирусологических лабораториях, и именно семейный врач принимает решение о таком исследовании", - пояснил Ляшко.

Полностью интервью Ляшко опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина"