Медицина

17:35 28.03.2020

Украина закупила около 15 тыс. тестов на коронавирус через Prozorro

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Украина закупила около 15 тыс. тестов на коронавирус через Prozorro

Государственные структуры Украины по состоянию на 25 марта закупили через систему госзакупок Prozorro 14,917 тыс. тестов на коронавирус COVID-19, сообщили аналитики проекта по контролю публичных закупок Dozorro на сайте.

Согласно сообщению, закупки тестов части начались в основном с 13 марта (когда от коронавирусной болезни умер первый человек).

Экспресс-тесты составили большую часть - 14,7 тыс., тесты-ПЛР (наиболее точный метод диагностики) покупали только в Тернополе и Львове.

В целом наибольшее количество тестов закупили Киевская (5,879 тыс. тестов на сумму 2,5 млн грн), Харьковская (1,407 тыс. тестов на сумму 416 тыс. грн) и Ивано-Франковская области (1,6 тыс. тестов на сумму 513 тыс. гривень).

Всего тестов было закуплено на сумму более 7,1 млн грн. Средняя стоимость одного теста сейчас составляет 567 гривень.

Среди крупнейших поставщиков - КП "Фармация" (продала 2,15 тыс.тестов на общую сумму 718 тыс. грн), ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" (2 тыс. тестов на сумму 1,2 млн грн), ООО "МЕДБИОАЛЬЯНС" (1,816 тыс. тестов на сумму 629 тыс. грн).

Теги: #коронавирус #тесты #prozorro
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