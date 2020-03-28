Медицина

13:28 28.03.2020

В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

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В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество медиков, работающих с пациентами с диагнозом СОVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - заявил он на брифинге 28 марта.

Ляшко отметил, что сейчас в медицинских учреждениях страны уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, в связи с чем медиков просят оказывать не только методическую, но и практическую помощь.

"Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля", - уточнил он.

По словам Ляшко, всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Бригады будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав #медперсонал
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