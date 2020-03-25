Медицина

16:13 25.03.2020

В Украине за неделю от гриппа скончались два человека – Минздрав

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В Украине за неделю от гриппа скончались два человека – Минздрав

Два лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 16 по 22 марта, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 201,6 тыс. человек, из них 53,2% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 68 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Теги: #смертность #минздрав #грипп
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