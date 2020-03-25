Медицина

14:22 25.03.2020

Кабмин перераспределил госсредства на выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

1 мин читать
Кабмин перераспределил госсредства на выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

Кабинет министров Украины перераспределил около 1,758 млрд грн предусмотренных в госбюджете Министерству здравоохранения на 2020 год.

Соответствующее постановление " Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения" правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к постановлению, обнародованной на сайте Кабмина, средства будут направлены на выплаты зарплат медикам, лечение больных сахарным диабетом препаратами инсулина и несахарным диабетом – десмопресина, на финансирование некоторых медучреждений, предоставляющих специализированную и высокоспециализированную помощь.

Средства перераспределены из бюджетных программ "Реализация программы государственных гарантий медобслуживания населения" и "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

Теги: #бюджет #медицина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 25.03.2020
Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

14:20 25.03.2020
Кабмин усилил ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19

Кабмин усилил ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19

14:03 25.03.2020
Кабмин намерен полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

Кабмин намерен полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

13:27 25.03.2020
Кабмин разрешил бесплатную передачу конфискованных медицинских халатов, масок, респираторов и перчаток в учреждения здравоохранения

Кабмин разрешил бесплатную передачу конфискованных медицинских халатов, масок, респираторов и перчаток в учреждения здравоохранения

13:17 25.03.2020
Сокращение финансирования Минкульта приведет к кризису креативных индустрий – заявление гуманитарного комитета Рады

Сокращение финансирования Минкульта приведет к кризису креативных индустрий – заявление гуманитарного комитета Рады

13:10 25.03.2020
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль

11:32 25.03.2020
Кабмин намерен в среду ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине- источник

Кабмин намерен в среду ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине- источник

18:45 24.03.2020
Кабмин вечером проведет внеочередное заседание, на нем может быть принято решение о введении режима ЧС в ряде областей

Кабмин вечером проведет внеочередное заседание, на нем может быть принято решение о введении режима ЧС в ряде областей

17:47 24.03.2020
Рада может рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине на внеочередном заседании

Рада может рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине на внеочередном заседании

17:42 24.03.2020
Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект для новой программы с МВФ

Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект для новой программы с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пациентам с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не выдают инсулины – заявление пациентских организаций

Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса

Минздрав блокирует закупки для борьбы с коронавирусом из-за несогласия министра с кадровой политикой ГП "МЗУ" - гендиректор Жумадилов

С начала 2020г в Киевской области зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии – ОГА

Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Пациентам с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не выдают инсулины – заявление пациентских организаций

"Дарница" готова производить гидроксихлорохин/хлорохин при условии госзаказа

ИМБГ НАНУ передал разработанные им тест-системы для диагностики COVID-19 в лабораторные центры и отправил сотрудников в отпуск из-за недофинансирования

Емец вошел в состав госкомиссии по ТЭБ и ЧС

ЦОЗ исследовал более 900 образцов на коронавирус, подтверждено 113 случаев Covid-19

В Украине больные туберкулезом не останутся без медпомощи во время пандемии коронавируса – НСЗУ

Официальные сообщения Минздрава о коронавирусе получат поддержку поисковой системы Google

"Интерхим" закупил для вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра Минздрава оборудование для проведения диагностики методом ПЦР

"Фармак" изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с распространением коронавируса

Минздрав: в Украине достаточно тест-систем для обнаружения коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА