Кабмин перераспределил госсредства на выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

Кабинет министров Украины перераспределил около 1,758 млрд грн предусмотренных в госбюджете Министерству здравоохранения на 2020 год.

Соответствующее постановление " Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения" правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к постановлению, обнародованной на сайте Кабмина, средства будут направлены на выплаты зарплат медикам, лечение больных сахарным диабетом препаратами инсулина и несахарным диабетом – десмопресина, на финансирование некоторых медучреждений, предоставляющих специализированную и высокоспециализированную помощь.

Средства перераспределены из бюджетных программ "Реализация программы государственных гарантий медобслуживания населения" и "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".