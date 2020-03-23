Ляшко: экстренная медпомощь не должна использоваться "по звонку" для тестирования на коронавирус

Экстренная медицинская помощь не может быть использована для тестирования на коронавирус "по звонку", заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Украина обеспечена как тестами для ПЦР-диагностики, так и экспресс-тестами. Последние будут у семейных врачей, врачей инфекционных отделений и экстренной медицинской помощи. Экспресс-тесты будут проводиться только в случае подозрения. Экстренная медпомощь не должна и не будет использоваться для тестирования "по звонку". Экстренная медпомощь функционирует с другими целями. Не злоупотребляйте звонками",- призвал он, добавив, что сегодня из Китая в Украину поставлены как экспресс-тесты, так и тесты-ПЦР.

"Мы рассматриваем вопрос создания мобильных групп, которые будут поддерживать семейных врачей и предоставлять медпомощь. Они будут первыми встречаться с больными, диагностировать на вероятность коронавируса, проводить быстрые тесты на коронавирус, грипп, аденовирусную инфекцию. В случае необходимости будут доставлять больного в стационар",- добавил замминистра.

Ляшко сообщил, что, по данным Центра общественного здоровья в Украине, зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни. За предыдущие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования.